В Иркутской области за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом возросло еще на 264. Именно столько человек узнали накануне о том, что у них подтвержден COVID-19. 149 за минувшие 24 часа попали в больницу.- В больницах 3 января находятся 2747 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб Иркутской области по коронавирусу. – Всего в регионе подтверждены 41 590 случаев инфицирования.О том, что у них больше нет COVID-19, за сутки узнали 171 человек, всего в регионе победить болезнь сумели 36 476 заболевших. Увы, но 3 января также стало известно, что 14 человек не смогли этого сделать: 13 из них скончались от коронавируса, еще 1 от другой тяжелой болезни. Всего с начала распространения в регионе COVID-19 умерло уже 1564 зараженных: 1375 от коронавируса, еще 189 сгубили иные заболевания.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08