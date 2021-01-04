Полицейские Иркутской области просят сибиряков помочь в поиске пропавшей 70-летней жительницы Усолья-Сибирского. Светлана Кузнецова пропала 3 января – ушла из дома в проезде Серегина и до сих пор о том, где она, ничего не известно. К сотрудникам МВД за помощью обратилась ее дочь, которая места себе не находит.- Приметы пропавшей – на вид 70 лет, голубые глаза, седые русые волосы, - сообщают приметы в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Особая примета – шрам на левой щеке.В тот день, 3 января, женщина была одета в зимнюю черную куртку с капюшоном, зимние черные полусапоги, темно-коричневую шапку с мехом. При себе у пенсионерки был пакет.Если вы видели Светлану Кузнецову или знаете, где она может быть, позвоните в полицию.КОНКРЕТНОЕсли у вас есть какая-то информация о местонахождении пропавшей обратитесь в группу розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский»Тел.: 8-924-620-3177, 8 (39543) 63-4-21