Утром, 4 января, иркутские пожарные спасли 15 человек. Сообщение о возгорании в многоквартирном деревянном доме в поселке Малая Топка поступило спасателям в 08.48. К моменту их приезда из здания сумели выбежать пять человек, остальным жильцам выход к спасению перекрыл едкий дым. Пожарные в «противогазах» пробрались сквозь него к напуганным людям и вывели их.«Эвакуировать удалось и мужчину из подвала, где и находился очаг пожара», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Но на то, чтобы справиться с открытым пламенем у пожарных ушло два часа. Огонь по перегородкам поднялся на крышу, загорелась кровля. Сейчас огонь взят в кольцо на площади 190 квадратных метров. Тушение продолжается. В нем участвует 40 специалистов. Причины возгорания еще предстоит уточнить, но известно, что начался пожар в подвальном помещении.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08