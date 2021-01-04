Переправа через реку Витим в районе Бодайбо-Мама открылась только в конце года - 30 декабря. Спустя несколько дней ледяная дорога была разрушена. Причина – превышение допустимой нагрузки. На лед 3 января выехали одновременно три машины.«Через переправу разрешено передвижение автотранспорта общим весом до 30 тонн», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Дорога оборудована предупреждающими знаками и аншлагами, которых не заметить при подъезде просто невозможно. На лицо - грубое игнорирование правил безопасности».По данному факту проводится проверка. Сегодня, 4 января, были проведены работы по восстановлению движения – насыпали грунт, наморозили лед. Проезд свободен, но сотрудники дорожной службы организовали дополнительный контроль над движением машин на данном участке.ЦИФРЫ19 ледовых переправ действуют в Иркутской области: Братский район – 3, Нижнеудинский район - 1, Тайшетский район - 2, Усть-Удинский район – 2, Киренский район – 4, Усть-Кутский район – 1, Качугский район – 1, Тулунский район – 1, Шелеховский район – 2, Бодайбинский район – 2.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08