В Иркутске специалисты проверяют, не скопился ли в праздничные дни мусор на контейнерных площадках площадках возле торговых центров. Уже проверено более 50 точек.- Так, в Октябрьском округе проверено 11 торговых центров, - сообщают в администрации города. - Там, где была захламленность территории, а также переполненность контейнеров, выданы уведомления о составлении протокола об административном правонарушении. Отметим, нарушители привели территорию в надлежащее состояние в этот же день.Также хлам на парковках и мусорных площадках нашли в двух точках в Ленинском округе. В остальных местах отходы вывозят по графику, замечаний нет.За несанкционированные свалки возле контейнеров грозит предупреждение или наказание рублем. Горожан могут оштрафовать на 1-5 тысяч рублей, должностных лиц - на 5-30 тысяч, юрлиц - на 10-50 тысяч рублей.