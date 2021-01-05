Ночью 5 января в Иркутской области случилось семь пожаров. В одном из них, который под утро случился в пятиэтажном доме в Ангарске, погиб пенсионер.- Пожар произошел в однокомнатной квартире на втором этаже, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - В комнате был обнаружен пострадавший мужчина 1948 года рождения и передан бригаде скорой помощи. Чуть позже констатировали его смерть.Еще 12 жильцов дома успели сами выбежать из подъезда, где уже чувствовался запах дыма.В той квартире горел диван. Предположительно, трагедия случилась из-за неосторожного обращения с огнем при курении.Остальные пожары произошли из-за неправильного использования печи, короткого замыкания электропроводки, и еще один - из-за неосторожного обращения с огнем. Полыхал еще один жилой дом, один садовый, надворные постройки и машина.Напомним, что в Приангарье в праздничные дни действует особый противопожарный режим.