Едва успели порадоваться потеплению, как 6 января в Иркутской области снова начнутся морозы и сильные ветра.- По области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, - предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области. - Температура ночью -25...-30, при прояснении -35...-40, днем -20...-25, в пониженных формах рельефа -30...-35, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до -15.В Иркутске тоже будет пасмурно, иногда выглянет солнце. Ожидается небольшой снег, ветер до 5-10 м/с. Ночью похолодает до -28...-30, а днем до -21...-23. На Байкале ветер разгуляется не на шутку - порывами до 20-25 м/с.В такую ветреную и морозную погоду лишний раз из дома выходить-то и не хочется. Но все-таки каникулы, наверняка, у многих были планы съездить на природу или в гости, например, в соседний город. Спасатели просят пока отказаться от походов и долгих поездок, чтобы не попасть в беду. А в случае чего - сразу звонить в службу спасения.