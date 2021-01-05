\\"Так-так-так, что это? Такое прохладное и освежающее? Мороженое?!\\" - шимпанзе Лея из иркутской зоогалереи в новогодние каникулы с любопытством попробовала на вкус снег. Местной знаменитости родом из жарких стран принесли с улицы небольшой сугроб, а она и рада чему-то новенькому. Правда, решила, что это такое необычное ледяное угощение. Взяла снежок в лапу и давай смаковать, откусывая понемногу!- О, зиму подвезли, интересно попробовать. В холодное время года Лея не гуляет, все-таки Сибирь - это не Африка. Так что елки и снег у нее с доставкой на дом, - прокомментировали сотрудники зоогалереи, сняв морозную трапезу Леи на видео.Снег для шимпанзе в диковинку, но чего не повидаешь и не отведаешь, живя в Сибири! Кстати, Новый год Лея любит особенно, потому что в это время угощается не только снегом, но и вкусными мандаринами. А она их обожает.