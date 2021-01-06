С 1 января 2021 года сотрудники МЧС провели 123 рейда, в которых проверяли, соблюдают ли жители Иркутской области правила безопасности при выходе на лед. Они провели более 600 профилактических бесед с туристами и рыбаками.\\"Напомним, на сегодняшний день в нашем регионе действуют 19 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Выход на них гарантированно безопасен. Специалисты следят за состоянием таких дорог каждый день\\".К 6 января инспекторы оштрафовали 4 водителей, которые выезжали на лед вне оборудованных переправ. Спасатели напоминают, что на большинстве водоемов Иркутской области еще ледостав. Если на севере регионе толщина корки местами достигает 30-75 сантиметров, то, например, в районе острова Ольхон по-прежнему наблюдается открытая вода, а на Малом море на льду все еще есть трещины.