Первый в Иркутской области официальный межрегиональный турнир по керлингу пройдет в ледовом дворце \\"Байкал\\" с 9 по 11 января. Это будет Первенство Сибирского федерального округа среди смешанных пар в возрасте до 19 лет.\\"Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской и Новосибирской областей, а также из Красноярского края, - сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. - Этот турнир станет репетицией других, более серьезных стартов, которые состоятся в столице Приангарья в августе 2021 года. Это будут Кубок России среди смешанных команд и среди смешанных пар\\".Кстати, почетным гостем Первенства Сибирского федерального округа станет участница двух Олимпиад, чемпионка Европы и многократная чемпионка России по керлингу Ольга Жаркова. Она проведет мастер-класс для спортсменов, а также судейский семинар.