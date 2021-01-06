По состоянию на утро 6 января в Иркутской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 42377 жителей региона.\\"В больницах продолжает проходить лечение 2751 пациент, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Иркутской области. - За минувшие сутки госпитализировали 19 больных с подтвержденным COVID-19\\".6 января от коронавируса выздоровели 159 жителей региона. Таким образом, победить болезнь смогли 36897 человек. Без потерь, к сожалению, не обошлось. За минувшие сутки от последствий COVID-19 умерли 12 человек. Всего жертв опасной инфекции в регионе 1410. Также есть пациенты, которые заразились вирусом, но скончались от иных тяжелых заболеваний. Таких случаев 190.