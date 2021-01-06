Накануне сотрудники транспортной полиции задержали мужчину на железнодорожной станции Зима. При обыске у него обнаружили подозрительную массу, которая по виду, запаху и многим другим признакам напоминала наркотические вещества.\\"Экспертиза подтвердила, что масса, изъятая у нарушителя, действительно является наркотическим веществом растительного происхождения, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте. - Вес найденного зелья составил более 560 граммов\\".Злоумышленник, который оказался 44-летним жителем города Зима, объяснил полицейским, что запрещенные вещества растительного происхождения он хранил для личного употребления, а сырье собирал сам на заброшенном поле. Тем не менее, это не спасло его от задержания и возбуждения уголовного дела за переработку наркотиков без цели сбыта. Максимальное наказание, которое может ждать нарушителя - 10 лет лишения свободы.