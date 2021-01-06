6 социальных объектов будут строить в Иркутске в 2021 году. В их число войдут 4 школы, детский сад и крытый каток с искусственным льдом. Также начнут составлять проектно-сметную документацию еще для трех общеобразовательных учреждений.\\"Приоритетом является возведение нового корпуса на 200 мест для школы номер 75, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Проектная документация готова и проходит экспертизу\\".Также в 2021 году начнется строительство школы на 1275 мест на улице Багратиона и начального блока на улице Ярославского. Также до конца года планируют закончить строительство здания начальной школы номер 14. Помимо общеобразовательных учреждений в Иркутске также начнут вырастать и другие социальные объекты. Например, в 2021 году планируется построить детский сад на 220 мест в микрорайоне Лесной и продолжить возведение крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский.