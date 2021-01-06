Чтобы очистить улицы Иркутска от последствий снегопада, который начался ночью 6 января, работники коммунальных служб вывели на дороги областного центра 100 единиц спецтехники. На уборку лестниц, тротуаров, мостов и пешеходных переходов вышли 200 сотрудников \\"Иркутскавтодора\\".\\"Улицы от снега очищают с помощью тракторных щеток, снегоуборочных машин, погрузчиков и самосвалов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также специальные автомобили проводят противогололедную обработку на дорогах\\".По прогнозам синоптиков, снегопад в областном центре будет продолжаться вплоть до вечера 7 января. Поэтому очистка улиц Иркутска будет вестись круглосуточно. Ну а пока дорожники напоминают, что в столь неблагоприятных погодных условиях автомобилистам стоит быть особенно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.