За минувшие сутки в Иркутской области произошло 22 пожара, в которых спасли 25 человек и эвакуировали еще 54. Также 2 человека погибли в результате возгораний в Ангарске и поселке Тайтурка Усольского района. Всего с начала года в регионе зафиксировали 125 подобных ЧП, жертвами которых стали 9 человек, еще 2 получили травмы.\\"В ночь с 5 на 6 января в одной из квартир 5-этажного дома произошел пожар,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В результате погиб один человек. Основной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении\\".Также днем 5 января пожар произошел в панельном 5-этажном доме в поселке Тайтурка. К моменту приезда спасательной бригады из здания выбрались 7 человек. Очаг возгорания был в квартире на верхнем этаже. Там выгорели коридор, ванная комната и зал на площади 20 квадратных метров. При обследовании квартиры сотрудники МЧС обнаружили тело 81-летней женщины. Причиной ЧП стала неисправность электропроводки.