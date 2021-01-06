Из-за разлива Ангары в районе населенного пункта Усолье-Жилкино в Боханском районе и поселка Тельма в Усольском районе начали отсыпать пониженные участки местности, которые подверглись подтоплению. На территории этих муниципальных образований ввели режим повышенной готовности.\\"Известно, что в поселке Тельма подтопило 20 огородов на двух улицах - домовладения при этом не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Угрозы населению в связи с подтоплением нет. Организован временный гидрологический пост\\".На Ангаре в районе Усолья-Жилкино вода поднялась на 16 сантиметров, в то время как подтопление жилых домов может начаться при уровне в 150 сантиметров. Также известно, что подтопило полуостров Варничный в Усолье-Сибирском. Однако в МЧС отмечают, что из-за сокращения сбросов на Иркутской ГЭС прогнозируется скорое понижение уровня воды.