Утром 6 января дорожные инспекторы Владислав Горелов и Михаил Уфилин как ни в чем ни бывало патрулировали улицы Ангарска на служебном автомобиле. Как вдруг они увидели, что на обочине дороги стоит иномарка со спущенным передним колесом. Рядом с машиной стояла озадаченная девушка, и сотрудники ГИБДД решили ей помочь.\\"Дорожные инспекторы сами поменяли колесо автолюбительнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Убедившись, что больше никаких поломок нет, и девушка может двигаться дальше, дорожные инспекторы продолжили патрулирование\\".Водитель иномарки не забыла об услуге, которую ей оказали сотрудники ГИБДД, и позже поблагодарила их в социальных сетях. Она отметила, что сама бы ни за что не смогла заменить колесо на машине в такой мороз, который 6 декабря достигал минус 25 градусов.