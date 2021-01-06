С 6 января 2021 года Большой иркутский планетарий открывает свои двери для посетителей. Напомним, что он находится на базе 19 школы в Академгородке. Известно, что в честь открытия там готовят новые полнокупольные программы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.\\"Уникальный аппарат ZKP-4 может демонстрировать настоящее звездное небо, что не под силу проекторам в обычных планетариях, - рассказал доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев на своей странице в Фейсбуке. - В планах провести здесь музыкальные концерты и новые лекции\\".Кстати, 9 января Сергей Арктурович проведет в планетарии свою лекцию о Луне, которая называется \\"Вторая атака\\". Она начнется в 19:00. Отметим, что при посещении этого и других мероприятий необходимо соблюдать все санитарные нормы и держать социальную дистанцию.