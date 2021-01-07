Праздничные каникулы для некоторых сибиряков уже позади. Начинаются повседневные заботы. Что сулит зурхай - гороскоп от бурятских лам на 7 января? Это 24-й лунный день с элементом Ветер, день Юпитера. Удачное время для того, чтобы устроиться на новую работу или помочь с этим вопросом другим, а также нанимать сотрудников.А еще, если верить гороскопу от бурятских лам на 7 января, день благоприятен для тех, кто родился в год тигра, кролика, обезьяны и курицы. Все задумки нынче легко воплотятся в жизнь. Добрые дела тоже будут получаться.- Не благоприятно для людей, родившихся в Год коровы, дракона, овцы и собаки, - предупреждают составители гороскопа от бурятских лам на 7 января. - Отправляться в дорогу - к неприятностям, а также к расставанию с близкими, стрижка волос - к проблемам со здоровьем.