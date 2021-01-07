За сутки 6 января в Приангарье случилось 15 пожаров. В одном из них, случившемся вечером на улице Ленская в Иркутске, пострадали три человека. Горел бревенчатый одноэтажный дом. Очевидцы вызвали пожарных.- Горела кровля, существовала угроза распространения огня, - рассказывают подробности в ГУ МЧС по Иркутской области. - Из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, трое из них - женщина 1971 года рождения и два подростка - получили ожоги. Им оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.ЧП, предположительно, произошло из-за неправильного использования электрооборудования.Другие пожары произошли в частных жилых домах, один - в многоквартирном, также горели надворные постройки и бани. В ночь на 7 января полыхали дача и хозяйственные постройки.Самые частые причины пожаров в Иркутской области, как отмечают спасатели, - короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и печей.