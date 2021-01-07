За сутки в Иркутской области зарегистрировано еще 268 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии - 42645. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией в регионе на 7 января.- Госпитализировано 2711 пациентов (-40 за сутки), выздоровело 37045 (+148), - сообщается на сайте правительства Иркутской области. - Умерло 1420 (+10). Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 190.Таким образом, в больницах остается все меньше зараженных опасной инфекцией. Многие, кто легко переносит болезнь, лечатся на дому.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Козлов спешит на помощь: иркутский хирург провел 20 операций грудным детям в ТашкентеПока доктор добирался домой с пересадками в Стамбуле и Москве, всех малышей уже выписали из больницы (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08