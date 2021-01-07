Где в Сибири платят больше? Средние зарплаты с января по октябрь 2020 года подсчитал Новосибирскстат. И оказалось, что Иркутская область - на втором месте. Здесь средний заработок составляет 48416 рублей (до вычета налогов и других отчислений). Больше начисляют только в Красноярском крае - 52660 рублей. Тройку замыкает Томская область, где в среднем вознаграждение за труд - 46462 рубля.- Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной районного коэффициента, - поясняют аналитики.Если смотреть по отраслям, то наиболее оплачиваемая работа в Приангарье в сфере добычи полезных ископаемых - 98617 рублей, а также в финансовой и страховой деятельности - 66074 рубля, и в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения - 58698 рублей.КОНКРЕТНОЗарплаты в Сибири*Регион, зарплата в рубляхКрасноярский край 52660Иркутская область 48416Томская область 46462Хакасия 42478Кемеровская область 42297Тыва 41968Новосибирская область 39842Омская область 36440Алтай 35056Алтайский край 28999*по данным Новосибирскстата, с января по октябрь 2020-го.