Спасатели продолжают следить за обстановкой в Ангаре, которая на днях вышла из берегов. За сутки уровень воды в районе населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района, Усолья-Сибирского и поселка Тельма Усольского района, понизился еще на 88 сантиметров. Угрозы подтопления больше нет.- По данным космического мониторинга, кромка льда на Ангаре находится в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в 3 км ниже города Усолья-Сибирского и в 85 км ниже Иркутской ГЭС, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Напомним, вода в Ангаре колебалась из-за ледостава. 5 января в Усолье-Сибирском в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей город с полуостровом. А 6 января, подтопило 20 огородов в поселке Тельма, что в Усольском районе. Вблизи поселка Усолье-Жилкино уровень воды составлял 16 сантиметров, а подтопление домов грозило только при повышении до 150 сантиметров. В Тельме, Усолье-Сибирском и Александровском Боханского района был введен режим повышенной готовности.