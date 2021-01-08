На территории иркутского питомника «К-9», который в декабре 2020 года серьезно пострадал от крупного пожара, начали строительство нового ветеринарного блока. Напомним, старое здание сгорело ранним утром, 28 декабря.- Подготовительные работы для строительства начались 6 января, - сообщается на официальной странице питомника в соцсети. - Новый блок будет двухэтажным, его построят из сэндвич-панелей. Окончание стройки намечено на март 2021 года.Напомним, во время пожара в питомнике «К-9» чудом удалось спастись и людям, и питомцам. В огне погибли один щенок и попугай. Остальных четвероногих удалось спасти. Установить все обстоятельства произошедшего, проверить все версии пожара, поручил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в питомнике К-9 в Иркутске: собакам делали искусственное дыхание, сгорели все корма и лекарства (Подробности)