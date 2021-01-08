В Иркутске умерла экс-руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Иркутской области Алла Никонова. Генерал-майор юстиции скончалась 6 января 2021 года в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.Рассказываем некоторые факты из биографии Аллы Никоновой. В 1984 году она окончила юридический факультет Иркутского государственного университета. Затем начала работать в прокуратуре Иркутской области. Алла Никонова прошла путь от стажера следователя прокуратуры до заместителя прокурора Иркутска. В 2006 году Алла Ивановна стала уже заместителем прокурора Иркутской области. А с 7 сентября 2007 года назначена руководителем СУ СК при прокуратуре РФ по Иркутской области. В 2011 году закончила службу в Следственном комитете.- За время работы Алла Ивановна не раз поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Иркутской области, Губернатором Иркутской области, - отмечают в СУ СК России по Приангарью. - За безупречную службу в прокуратуре награждена медалью «Ветеран прокуратуры», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры России.Соболезнование родным и близким Аллы Никоновой уже выразил мэр Иркутска Руслан Болотов. Добавим, что прощание с Аллой Никоновой состоится 10 января с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут в ритуальном зале на бульваре Гагарина, 4.