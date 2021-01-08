Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели поражение в очередном матче Высшей хоккейной лиги. В Кургане «оранжевые» проиграли местному «Зауралью» со счетом 0:1.Судьбу встречи решила единственная шайба, которую хозяева льда забросили в конце первого периода. Хоккеистам «Зауралья» удалось реализовать большинство после удаления игрока ангарчан. Точный бросок нанес Сергей Твердохлебов. В следующих двух отрезках игры, наши хоккеисты пытались восстановить равновесие. Но, сравнять счет и перевести игру в овертайм у ангарчан не получилось.После этого поражения «Ермак» с 37 набранными очками остался на 19-м месте в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч «оранжевые» проведут уже 10 января. В Ханты-Мансийске наши парни скрестят клюшки с «Югрой».