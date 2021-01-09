Увидев патрульный автомобиль, водитель «Subaru Forester» в Свирске круто завернул руль. Решил развернуться и уехать, пока не заметили. Однако этот \\"маневр\\" не прошел мимо внимания инспекторов ДПС.-Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить кроссовер, однако водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На требования остановиться лихач не реагировал, а только увеличивал скорость, пока не вылетел на перекресток на красный свет. Вскоре \\"супермена\\" задержали. Вполне очевидно оказалось, что за рулем «Subaru Forester» был пьяный горожанин. Так что причина уходить от преследования у водителя была. От медицинского освидетельствования на алкоголь 36-летний житель Черемховского района отказался.Итогом задержания стало три протокола - – за невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также отказ от проверки на алкогольное опьянение. Автомобиль на спецстоянке, с водителем будут разбираться.