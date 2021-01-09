Еще одна ПЦР-лаборатория открывается в Иркутской области. На этот раз возможность самостоятельно делать анализы самым современным методом получило Усолье-Сибирское. Это пригодится как для проб на коронавирус, так и для исследований на другие инфекции, которых очень много. Сейчас в помещении городской больницы, где будут организованы эти работы, идет ремонт.- В Усольской городской больнице пока нет собственной ПЦР-лаборатории. Биоматериал приходится возить в Иркутск, что, естественно, сказывается на оперативности получения результатов. Кроме того, медучреждение несет транспортные расходы. Благодаря государственно-частному партнерству удалось значительно ускорить организацию ПЦР-лаборатории непосредственно в Усольской горбольнице. Здесь будут проводиться исследования не только на коронавирусную инфекцию, но и другие анализы. Потребность больницы будет закрыта полностью, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Открытие каждой такой лаборатории требует средств. В частности, из бюджета региона было выделено более 3,9 млн рублей на проектирование и монтаж вентиляционной системы. Уже сделано 70% воздуховодов. Все основные работы будут завершены к середине января, то есть буквально на днях. Уже закуплено необходимое оборудование, тест-системы и расходные материалы. Также в Иркутском диагностическом центре заканчивает обучение один из двух специалистов. Второй врач прошел переподготовку на базе Новосибирского мединститута.