Уборка улиц Иркутска от снега идет круглосуточно. В первую очередь очищают центральные трассы и те участки, где наиболее оживленное движение транспорта. Уже вывезено около 900 тонн снега, работают 120 спецмашин.– Мощностей предприятия достаточно для того, чтобы к началу новой рабочей недели в городе было чисто, а на дорогах и тротуарах безопасно для пешеходов и автомобилистов. Выпало много снега и его необходимо вывезти на полигон в ближайшее время, поэтому мы просим горожан с пониманием отнестись к работе техники на проезжей части, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.Приводятся данные синоптиков, согласно которым начало января в Иркутске было очень снежным - выпало больше 20 сантиметров снежного покрова. Для города, в котором традиционно намного меньше осадков, чем в Западной Сибири, это очень много - 71% от месячной нормы. Дорожники просят автомобилистов быть внимательнее.