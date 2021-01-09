Последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области обнародовал оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе. За минувшие сутки на 9 января 2020 года поставлен 261 новый диагноз. А всего с начала пандемии в Приангарье зафиксировано 43169 подтвержденных случаев инфицирования.\\"Госпитализировано и находится в ковидных стационарах 2632 жителя региона. За минувшие сутки таких пациентов стало меньше на 114, - сообщает точные данные пресс-служба правительства Иркутской области.Выздоровело только за последние сутки 192 заразившихся коронавирусной инфекцией.А общее число тех, кто победил болезнь, к этому моменту достигло показателя 37394.К сожалению, не каждый организм, несмотря на все усилия врачей, в силах справиться с опасным вирусом. За сутки от COVID-19 умерло 12 жителей региона, а всего мы потеряли 1443 человека. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 191.