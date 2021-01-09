Смертельное ДТП произошло на восьмом километре Александровского тракта под Иркутском. Подробности аварии, которая унесла три жизни, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.-На автодороге произошло столкновение «Тойоты Карина», «Тойоты Камри» и «Тойоты Раум», - сообщают подробности в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительной информации, в результате аварии погибло три человека и еще нескольким понадобилась медицинская помощь.На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия выясняются. В паблике ДТП38 уточняют, что две из трех столкнувшихся, не исключено, что лоб в лоб, \\"Тойот\\", оказались в кювете, одна из машин загорелась. Обсуждая ситуацию, водители отмечают, что дорога сейчас гладкая как стекло из-за гололеда, что не останавливает водителей, которые все равно идут на скорости 70-80 км\\\\час. Полиция разыскивает свидетелей аварии, одним из которых, вероятно, стал водитель попавшего на камеры грузовика. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД.