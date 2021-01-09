Страшное ДТП с тремя погибшими произошло сегодня, 9 января, утром на 8-ом километре Александровского тракта под Иркутском. Столкнулись сразу три автомобиля, ехавших на высокой скорости - «Тойоты Карина», «Тойоты Камри» и «Тойоты Раум». В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются следователи, заведено уголовное дело.\\"Сегодня, 9 января, около 11 часов 45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автомобилей на 8-м километре Александровского тракта. Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что на автодороге произошло столкновение «Тойоты Карина», «Тойоты Камри» и «Тойоты Раум». В результате аварии погибли 35-летняя водитель и 53-летняя пассажирка «Раума», а также 68-летний пассажир«Карины»\\", - сообщают подробности трагической аварии в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Две машины, напомним, оказались в кювете, одна из них загорелась. Погибли люди. Данных для точного установления всех обстоятельств, способствовавших этому, должно быть как можно больше. Именно поэтому следствие просит откликнуться всех автомобилистов с машинами, снабженными видеорегистраторами, которые в этот момент ехали по тракту. А особенно - водителя светлого грузовика, перевозившего продукты и попавшего на видео. Судя по всему, эта машина была практически на месте ДТП в сам момент трагедии, а, значит, водитель мог видеть что-то значимое.