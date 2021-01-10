Страшный пожар в поселке Невон под Усть-Илимском произошел утром 10 января. Погибли два человека, троим удалось спастись из огня. Дознаватели МЧС сейчас выясняют все обстоятельства, при которых загорелся двухквартирный дом.- Информация о пожаре в поселке Невон Усть-Илимского района была передана 10 января в начале восьмого утра. Из дома самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе ребенок, - сообщают подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На момент прибытия первых подразделений горела кровля одноэтажного брусового дома, существовала угроза распространения огня.Позже выяснилось, что спастись удалось и еще одному мужчине, получившему серьезные ожоги. Он обратился в скорую. Однако при тушении огня пожарные обнаружили и двух погибших жильцов - 44 и 80 лет. Видимо, они спали и не смогли выбраться из огня.Всего за прошедшие сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров - в частных домах, многоэтажках, дачах.