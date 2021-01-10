Сообщения о том, что при очередном переводе средств на \\"резервный счет\\", потому что \\"злоумышленники пытаются похитить накопленное\\", деньги достаются мошенникам, бывают каждую неделю. Но это не останавливает жителей региона, которые боятся потерять все. И, в конце концов, это и происходит. Так, повар из Иркутска перевела аферистам свыше полумиллиона рублей.\\"Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от 62-летней местной жительницы. По словам заявительницы, телефонные аферисты похитили ее сбережения в размере 504 тысяч рублей. Как установили оперативники, злоумышленники представились работниками банка и сообщили владелице карты, что неизвестные пытаются похитить ее накопления. Для предотвращения списания женщине предложили перевести деньги на резервный счет, что она и сделала\\", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.Как видите, все стандартно. И деньги на счету, наверняка, предназначались на крупную покупку. Увы. Конечно, полиция будет расследовать это преступление, заведено дело по статье за мошенничество. Уже известно, что аферисты - из Москвы. Но когда вернутся деньги хозяйке - другой вопрос.