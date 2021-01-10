Врачи бурятского Центра медицинской профилактики поделились советами - как грамотно начать рабочую неделю, которая ждет нас всех 11 января. Если сформулировать предложенные ими ( но не факт, что выполнимые), правила коротко, то основная мысль выглядит так - \\"не бросайтесь сразу в бой\\".\\"Самый классический совет для первого рабочего дня – не форсируйте события. В первый день можно не нагружать себя всеми скопившимися делами, подойдите к работе стратегически: для начала - наведите порядок на рабочем месте, проверьте почту, достаньте новый ежедневник, напишите дела на неделю\\", - советуют медики.Собственно, без этих, почти ритуальных, действий, не обходится ни одно начало года. Но ситуации бывают разные.\\"Конечно, если вам хочется переделать все дела сразу, тогда действуйте. Главное, чтобы режим работы оставался для вас комфортным.Зарядитесь положительными эмоциями. Вы уже знаете, что выходить из праздничного виража может быть трудно, так дайте себе установку сделать это, наоборот, легко и позитивно. Улыбайтесь и заражайте хорошим настроением коллег\\", - предлагают специалисты.Надо сказать, что следовать всем этим рекомендациям стоит. Хорошего нового рабочего года!