В первом матче нового 2021 года хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потеряли очки в Казани. В столице Татарстана бело-синие сыграли вничью с местным «Ак Барс-Динамо» в очередном туре Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 4:4.Первый тайм этой встречи закончился в пользу иркутян. Наши хоккеисты забили трижды. Дубль оформил Рауан Исалиев, еще один мяч на свой счет записал шведский легионер Мартин Ландстрем. Хозяева льда ответили на это двумя точными ударами в исполнении Сергея Гана и Игоря Ларионова.За пять минут второго отрезка казанцы сумели сравнять счет и выйти вперед после голов Рамиля Ибрагимова и Алексея Веселова. После этого, в роли догоняющих оказались уже иркутяне. Ничью нашей команде принес точный удар Андрея Прокопьева.Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 13 января в Ульяновске против местной «Волги».