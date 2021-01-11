Пробки в Иркутске 11 января утром образовались сразу на двух переправах: «стоят» Иннокентьевский и Иркутный мосты. В приложении Яндекс.Пробки оба раскрашены красным цветом. Также затруднено движение по плотине ГЭС. Есть заторы и на подъездных путях к Академическому мосту в сторону центра города, и перед Глазковским мостом.«Пробки в Иркутске 11 января утром - 8 баллов», - сообщает Яндекс. – «Это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час, к 10 часам достигнут 4 баллов».Пробки в Иркутске 11 января также образовались на улицах Маршала Конева, Левый берег Каи, Олега Кошевого, Рабочего Штаба, Декабрьских Событий, 25 Октября. Желтым отмечена улица Сурнова, Ленина, Байкальская, Седова и большинство улиц в центре столицы Приангарья.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08