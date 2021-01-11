Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» совсем скоро займет свое место в афишах кинотеатров. Лента выходит в российский прокат 28 января. Об этом накануне сообщили сотрудники «Заповедного Подлеморья» в соцсетях. Картина предназначена она для семейного просмотра. А какие виды там открываются взору зрителя! На экранах покажут уникальные съемки на воде и под водой священного озера.«Главная героиня фильма – байкальская нерпа Юма. Она очень любопытна и не хочет сидеть в ледяном доме. Именно любопытство толкает Юму покинуть уютный дом и отправиться навстречу приключениям на далекие и загадочные Ушканьи острова, что приводит к опасным событиям», - пишут сотрудники нацпарка.Вместе с отважным эндемиком дети и их родители отправятся в это путешествие, увидят, как подрастет Юма за год. Чтобы снять это потребовалось 14 экспедиций на Байкал.Озвучили документальный фильм о нерпе знаменитые актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. В ленте звучит музыка классика Петра Ильича Чайковского и современного рэпера Басты – Василия Вакуленко. Зритель также увидит картины заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева и скульптуры заслуженного художника РФ Даши Намдакова.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08