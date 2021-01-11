Дети с первого по четвертый класс обедают в школах бесплатно. Горячее питание каждому из них обеспечивается за счет средств регионального и федерального бюджетов. Только в этом году на это направлено 391, 4 млн. рублей из региональной казны. Но, если все столовые во всех школах будут соответствовать необходимым нормам, то расходы на это полностью возьмет на себя правительство страны. Сейчас до этого уровня не дотягивают 32 школы из 871 в 6 районах Приангарья. В списке отстающих - Заларинский, Нукутский, Боханский, Осинский, Куйтунский районы и даже Иркутск. Здесь нет хороших столовых, а питание для учащихся привозят. Либо кормят детей в приспособленных помещениях.- Для решения вопроса в этих школах, а также в 36 других, требующих модернизации, в 2021 году из регионального бюджета предусмотрены средства в размере 188,9 млн рублей. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы имеющихся школьных столовых, пищеблоков, приобретение технологического и холодильного оборудования, ремонт помещений, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области.Глава региона поручил руководителям территорий проконтролировать ситуацию совместно с родительскими комитетами учебных заведений.