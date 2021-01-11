В январе 2020 года двое 17-летних подростков из Усолья-Сибирского ограбили 19-летнего местного жителя. Они украли у него макет револьвера системы «Наган» за 6 тысяч рублей, но на этом не успокоились. Сообщники начали вымогать у него же 1 миллион рублей. Но денег так и не получили. Вместо солидного куша, через два месяца на их руках захлопнули наручники полицейские и сотрудники УФСБ Приангарья.В автомобиле одного из вымогателей следователи нашли самодельный пистолет и патроны к нему. Выяснилось, что парень купил оружие, и перевозил его с собой вместе с боеприпасами. В отношении сообщников было возбуждено сразу несколько уголовных дел. На днях подростки, которые признали свою вину, услышали приговор суда.- Один получил 4 года лишения свободы условно, второй 3 года 8 месяцев условно, - сообщили в пресс-службах СУ СК, УФСБ и прокуратуры России по Иркутской области. – Испытательный срок наказания - три года.