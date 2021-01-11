С опозданием вернутся с работы домой некоторые иркутские водители вечером, 11 января. Дело в том, что Иркутск сковали огромные пробки. По состоянию на 19.00 заторы оцениваются сервисом «Яндекс.Пробки» в максимальные 10 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 5 баллов.Итак, постоять водителям придется на улицах Ленина, 3 Июля, Седова, Кожова, Карла Маркса, Тимирязева, Марата, Чкалова, Чудотворска, Некрасова, Карла Либкнехта, Красноказачья, Баррикад, Байкальская, а также на бульваре Гагарина, Байкальском кольце, плотине ГЭС.Самая длинная пробка для вечера понедельника наблюдается на улице Захарова, плотине ГЭС, улице Ширямова, от улицы Безбокова до Депутатской. Длина затора 3,9 километра.