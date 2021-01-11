Шокирующие сообщения увидела на своей странице в соцсетях жительница Улан-Удэ. Неизвестный преступник требовал интимные фотографии ее 8-летней дочери, которой женщина дала на время свой планшет.Оказалось, что у девочки был свободный доступ аккаунту своей матери в социальной сети. 4 января, зайдя на страницу, школьница обратила внимание на сообщение с незнакомой страницы, в котором предлагался заработок в качестве фотомодели. Девочка, ничего не подозревая, отправила голосовой ответ и сообщила свой возраст. После этого, ей стал писать незнакомец. Он начал просить ее сделать интимные фото и переслать ему за вознаграждение.- Сообщения для девочки поступали с двух аккаунтов, в них помимо уговоров были инструкции, как незаметно от взрослых сделать соответствующие снимки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - На следующий день мать нашла переписку и сразу позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».Сейчас идут поиски преступника. Полицейские и следователи просят родителей проявлять бдительность и регулярно отслеживать посещения детьми сайтов и их активность в социальных сетях.