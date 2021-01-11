Студентка одного из вузов Иркутска во время спецоперации была задержана полицейскими по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Девушку поймали с поличным – при себе у нее нашли 20 свертков с наркотиками. Оказалось, что она несколько месяцев занималась распространением запрещенных веществ, при этом сама их не употребляла.- Помимо свертков с порошкообразным веществом, которые изъяли у задержанной во время личного досмотра, во дворах Октябрьского района Иркутска было обнаружено несколько так называемых тайников с «закладками», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Эксперты-криминалисты установили, что находившееся в свертках вещество – ни что иное, как синтетический наркотик.На студентку завели уголовное дело. Девушку уже заключили под стражу.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08