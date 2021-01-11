В Чунском районе в результате несчастного случая на производстве погиб рабочий лесозаготовительного комбината. Еще один человек получил тяжелейшие травмы и находится в больнице. Во вторник, 12 декабря, специальная комиссия начнет расследование происшествия.Инцидент на лесозаготовительном комбинате в поселке Октябрьский Чунского района произошёл еще 6 декабря утром. Два работника предприятия, 52-летний слесарь и 41-летний механик, ремонтировали цепной транспортер. В результате, обоих затянуло в движущиеся части механизма.- Мужчины получили тяжелые травмы. Один из них не выжил, - сообщили в администрации Чунского района. – 12 января начинается комиссионное расследование происшествия.Как отметили в администрации, в состав комиссии по расследованию несчастного случая войдут государственный инспектор труда, специалисты отдела труда администрации района, представитель Фонда социального страхования и специалист по охране труда ЛЗК. Подключатся ли к расследованию следственные органы и прокуратура, пока не известно.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08