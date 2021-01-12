Страшная авария произошла в Братске поздним вечером, 11 января. в районе дома № 135 по улице Нагорной водитель ВАЗ-21099 сбил женщину и ее совершеннолетнюю дочку, которые шли по обочине. От полученных травм те скончались на месте. Третью пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.- Медицинское освидетельствование показало, что мужчина, который сидел за рулем Жигулей и его пассажиры были пьяны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас они помещены в спецприемник. Возбуждено уголовное делоЧтобы выяснить все обстоятельства трагедии, полицейские просят откликнуться свидетелей и очевидцев аварии. Всех, кто видел момент наезда или тех, у кого есть запись видеорегистратора, просят обратиться в ближайший отдел полиции.Инспекторы ГИБДД призывают всех водителей Приангарья не садиться за руль пьяными.