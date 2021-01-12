Открытие театров после коронавируса в Иркутской области станет событием. Тем более, что получить лишний билетик на представление будет не так-то просто. Актеры будут выходить на сцену практически при пустом зале - на каждый спектакль будет продаваться только 25% от возможного количества мест.Но для поклонников Мельпомены, которые были лишены возможности получать удовольствие, и для самих исполнителей и это счастье. Ведь возможности сыграть роль в постановке они были лишены дольше, чем кто- либо, с 26 марта 2020 года. Послабления, которые вводятся для сферы искусств, культуры и спорта, имеют, в то же время и массу ограничений, включая обязательный масочный режим и строгое соблюдение дистанции.На заседании оперативного штаба региона также приняли решение о возобновлении спортивных мероприятий на стадионах. Трибуны на открытых площадках должны быть заполнены не более, чем на 50%, на закрытых – 25%. Об этом сообщил в своем аккаунте в инстаграме глава региона Игорь Кобзев.