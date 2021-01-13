Пробки в Иркутске утром 13 января доставляют немало переживаний горожанам, ведь они грозят опозданиями на встречи, работу или учебу. Так этим утром заторы в городе сервис Яндекс.Пробки оценивает в 8 баллов.«Это на 3 балла больше, чем обычно в это время в среду», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час, и к 11 часам достигнут 3 баллов».Между тем, пока иркутские водители стоят в пробках на Иркутном и Иннокентьевском мосту в сторону центра. Затруднено движение также по Академическому, Глазковскому мостам и на плотине ГЭС. Пробка на улице Баррикад образовалась из-за ДТП, есть авария также на улице Олега Кошевого, но там она не создала серьезных преград для движения транспорта.Красными на карте обозначены улицы Байкальская, Старо-Кузьмихинская, Депутатская, Маяковского.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08