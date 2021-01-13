Новая схема телефонного обмана. С ней сейчас разбираются иркутские полицейские. К ним с заявлением о краже денег обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что установил специальное приложение на смартфон для принятия заказов, выехал по адресу.«Затем через приложение для смартфона с ним связалась женщина, представилась помощницей будущего пассажира и сообщила, что клиент – высокопоставленный иностранный чиновник», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Женщина пояснила, что с собой наличных денег у чиновника нет, предложила оплату переводом».Шофер согласился, при этом звонившая вовсе не собиралась переводить ему деньги. Она выведала у иркутянина все необходимые для списания средств данные банковской карты.«Он также продиктовал коды из смс-сообщений банка», - отмечают полицейские. – «После он увидел, что с его счета списались 20 тысяч рублей».Сейчас проводится проверка по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Полицейские в очередной раз напоминают: нельзя сообщать данные банковских карт незнакомым людям, особенно цифры с оборотной стороны и коды от банка.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08