Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области опубликовал свежие данные на 13 января 2021 года. Согласно им, на данный момент число подтвержденных случаев инфицирования составило 44 220, при этом за минувшие сутки оно выросло на 266.- Госпитализировано в ковидные стационары 2574 пациентов, - отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Выздоровело 38 517.Только за прошедшие сутки выписаны с больничного еще 444 жителя региона.К сожалению, коронавирусная инфекция опасна своими последствиями. И не каждый организм, несмотря на все усилия медиков, способен с ними справиться. Умерли 1488 человек, за сутки регион потерял десять человек, погибших непосредственного от самого ковида. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 193 жителя Приангарья.