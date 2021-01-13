Каждое утро на входе в школу дежурные измеряют всем входящим температуру. А ведь надо еще, чтобы ученики воспользовались санитайзером! А если школа большая, на тысячу человек? Этот процесс вполне можно автоматизировать. И установка таких комплексов уже идет в 10 учебных заведениях Иркутска.– Это аппаратный комплекс российского производства с возможностью термометрии и обработки рук. Если устройство выявляет повышенную температуру, оно подает звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.Обрабатывать руки тоже будут с помощью современной техники. Власти Иркутска уже закупили более двух тысяч таких устройств.